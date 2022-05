Alicante/Wien – Ein 43-jähriger gebürtiger Österreicher ist am Samstag am Strand von Moncayo im spanischen Alicante beim Versuch gestorben, seine Frau zu retten. Dies berichtete das Internetportal antena3. Das Außenministerium bestätigte am Montagnachmittag den Tod des Österreichers. (APA)