Arbeiter verletzten sich bei Unfällen auf Baustellen in Innsbruck und Ischgl

Innsbruck, Ischgl – Auf Baustellen in Innsbruck und Ischgl ist es am Montagvormittag zu Unfällen gekommen. Zwei Arbeiter mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

In Ischgl hatte ein 47-Jähriger gegen 9.30 Uhr auf einer Holzleiter das Gleichgewicht verloren. Er stürzte aus geringer Höhe auf den Betonboden. Dabei verletzte er sich schwer am Bein und musste vom Rettungshubschrauber ins Zammer Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Stunden später, gegen 11.30 Uhr, fiel auch in Innsbruck ein Arbeiter von einer Leiter. Der 40-Jährige war gerade mit Malerarbeiten an einer eingerüsteten Hausfassade beschäftigt, als er beim Abstieg vom zweiten in das erste Stockwerk von einer Sprosse rutschte. Er blieb zudem mit dem Arm in einer der Sprossen hängen, wodurch er sich am Oberarm verletzte. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck musste den Mann mittels Drehleiter aus dem Gerüst bergen und anschließend in die Klinik bringen. (TT.com)