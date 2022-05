Fußgänger (86) stürzte in Kufstein nach Vollbremsung: an Kopf und Rücken verletzt

Kufstein – Ein Fußgänger (86) ist am Montagvormittag in Kufstein von einem Auto erfasst worden. Zu dem Unfall kam es im Zuge einer Vollbremsung, nachdem der Mann unvermittelt neben einem Schutzweg auf die Straße gegangen war. So hatte sich der 86-Jährige während des Bremsvorganges an der Beifahrerseite abgestützt und stürzte nach hinten. Passanten beobachteten dies, leisteten Erste Hilfe und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Mit Verletzungen an Kopf und Rücken wurde der Mann ins Kufsteiner Krankenhaus gebracht. (TT.com)