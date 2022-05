Lkw-Lenker mit gefälschter Fahrerkarte und schweren Mängeln auf der A12 erwischt

Langkampfen – Im Zuge von Schwerverkehrskontrollen hat die Polizei am Montag auf der Inntalautobahn (A12) in Langkampfen einen Lkw-Lenker (20) aus dem Verkehr gezogen. Es stellte sich heraus, dass der Deutsche bei seiner Fahrerkarte getrickst hatte. So konnten beim Abgleich mit den Lenk- und Ruhezeiten insgesamt 32 Übertretungen festgestellt werden – von verfälschten Aufzeichnungen, manuellen Nachtragungen und Fehlbedienungen bis zu Fahrunterbrechungen.