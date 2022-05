Staplerfahrer übersah Arbeiter in Gries: von Metallplatten zu Boden gedrückt

Gries am Brenner – Beim Umschichten von schweren Metallplatten ist es am Montagvormittag auf dem Areal einer Transportfirma in Gries a. Br. zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein Gabelstaplerfahrer (33) hatte seinen Arbeitskollegen (24) übersehen, als er die Platten gerade zum Boden befördern wollte. Da war der 24-Jährige noch damit beschäftigt, die Unterstellhölzer zu positionieren. In der Folge wurde der Rumäne von den Metallplatten zu Boden gedrückt – als der 33-Jährige dessen Schreie hörte, hob er die Gabel samt Ladung sofort an, fuhr nach hinten und leistete umgehend Erste Hilfe.