Niedrigere Sicherheitsstufe: Boris Becker in anderes Gefängnis verlegt

London – Nach gut drei Wochen Haft ist der verurteilte Ex-Tennisprofi Boris Becker in Großbritannien in ein Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt worden. Der 54-Jährige sei am Montag in das Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich von London, gebracht worden, bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser.

Beckers Anwalt beschrieb die Lage in Wandsworth vor wenigen Tagen als nicht schön, „doch Boris nehme sie hin". Sein Mandant sei „ein Kämpfer": „Das ist er auch in dieser Situation." Becker gehe es den Umständen entsprechend gut – „sicherlich nicht blendend", so der Anwalt. Es habe auch nicht gestimmt, dass der ehemalige Tennis-Star in einem Wohlfühlbereich des Gefängnisses untergebracht war. Er sei im gleichen Gefängnisflügel untergebracht gewesen, in dem er von Anfang an war.