Bub in Sack erstickt: Urteil zu Sektenmord in Deutschland aufgehoben

Karlsruhe – Im Fall eines fast 34 Jahre zurückliegenden Sektenmords in Hessen hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Mordurteil gegen die Sektenanführerin auf deren Revision hin aufgehoben. Die Karlsruher Richter verwiesen den Fall an eine Schwurgerichtskammer in Frankfurt am Main zurück, wie das Landgericht Hanau mitteilte. Dort war das Verfahren ursprünglich verhandelt worden. In Hanau läuft auch noch ein Prozess gegen die Mutter des getöteten Kindes.