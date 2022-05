Tödlicher Schuss auf Kirtag: Polizei nimmt Verdächtigen in Lüdenscheid fest

Lüdenscheid – Nach dem tödlichen Schuss auf einen 40-Jährigen bei einer Kirmes in Lüdenscheid haben die Ermittler einen Mann gefasst. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft haben Spezialkräfte den Tatverdächtigen in Lüdenscheid festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Zu weiteren Details, Alter und Hintergründen wollen sich die Ermittler am Abend nicht mehr äußern.