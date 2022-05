Rund 15 Prozent der stationären Fälle an Covid-19 gestorben

Fast 15 Prozent der seit Ausbruch der Pandemie bis Ende März 2022 in den heimischen Krankenhäusern stationär aufgenommenen Covid-Patientinnen und -Patienten haben die Krankheit nicht überlebt. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) sind 34,5 Prozent der schwerkranken Patientinnen und Patienten gestorben. Die Omikron-Welle hat die Infektionszahlen mit Jahresbeginn zwar deutlich in die Höhe getrieben - zugleich ist aber die Sterblichkeit in den Spitälern markant zurückgegangen.