Außerferner Feuerwehren: „Abarbeitung des Großbrandes war Schinderei“

Grän – Wetterextreme, Ölspuren, Gewässerverunreinigungen, Hilfeleistungen, Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle mit Bergungen von Schwerstverletzten und auch einige Brandereignisse, zudem heuer das große Waldbrandereignis in Pinswang, kennzeichneten die Arbeit der „Florianijünger“ des Bezirks in den vergangenen Monaten. Der heurige Waldbrand in Pinswang als Einzelereignis forderte über 10.000 Einsatzstunden der Blaulichtorganisationen im Vergleich zu allen anderen Feuerwehreinsätzen, die 2021 mit rund 14.000 Stunden zu Buche schlugen. Voll des Lobes über diesen Einsatz zeigte sich Bezirksfeuerwehrinspektor Konrad Müller beim Bezirksfeuerwehrtag, der im Gemeindesaal von Grän in Szene ging. „Die Abarbeitung des Einsatzes war teilweise eine wirkliche Schinderei und eine taktische Herausforderung. Alle Beteiligten leisteten Hervorragendes.“