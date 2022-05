Telfs: Autofreie Sommerzone kommt ab Mitte Juni wieder

Telfs – Auch im heurigen Sommer wird der Untermarkt im Ortskern von Telfs an Wochenenden zur temporären Fußgängerzone: Der Gemeinderat hat die entsprechende Verordnung einstimmig beschlossen. Konkret bleibt die Untermarktstraße vom Hotel Munde bis zur Apotheke zwischen Mitte Juni und Ende September jeweils von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, für motorisierte Fahrzeuge geschlossen.

Das Konzept der „autofreien Sommerzone“ habe 2021 „viel positive Resonanz vonseiten der Bevölkerung gebracht“, bilanzierte Wirtschaftsausschussobmann GR Alexander Schatz (Wir für Telfs, WFT). Bis zu einer finalen Lösung in Sachen Fußgängerzone sei die temporäre Sperre „das Mittel der Wahl“, um die Begegnungszone gemeinsam mit den ansässigen Betrieben für Besucher weiter zu attraktivieren. Für Leben im Ortskern soll dabei nicht zuletzt ein dichtes Veranstaltungsprogramm sorgen. Ein Highlight ist das Telfer Dorffest der Vereine am 2. Juli.

Derzeit laufen bereits der Monatsmarkt (jeden zweiten Samstag im Monat) sowie der „Telfer Aperitif“ in Zusammenarbeit mit den heimischen Gastronomen und dem Inntalcenter (jeden dritten Samstag im Monat). Auch das neue Rathauscafé wird in der autofreien Sommerzone Programmpunkte anbieten.

Ein Thema, das alle Fraktionen im Gemeinderat beschäftigt, ist eine Ausweitung der Fußgängerzone. Darüber will man im Wirtschaftsausschuss in den kommenden Monaten intensiv diskutieren. Eine mögliche Entscheidung pro zeitlich ausgedehnter „FuZo“ könne dabei nur in enger Abstimmung mit möglichst vielen TelferInnen getroffen werden, betonte Schatz.