Transittreffen mit Bayern am Chiemsee, neue Abfahrverbote in Tirol

Innsbruck, Chiemsee – Angekündigt hatte es LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) via TT bereits vor Wochen: Die temporären (Wochenend-)Abfahrverbote (alle KfZ; je Sa 7 Uhr bis So 19 Uhr) sowie Dosierampeln aus dem Sommer 2019 werden auch heuer wieder in Kraft gesetzt. Noch vor Pfingsten. Bereits nach dem Oster-Stauwochenende hatte das Land an den betreffenden Verordnungen gearbeitet. Gestern kam nun aus dem Landhaus die endgültige Vollzugsmeldung.

Betroffen sind, wie erwartet, die Bezirke Reutte, Kufstein, Innsbruck-Land, aber auch Innsbruck-Stadt. Speziell im Umkreis der Landeshauptstadt wurden die heurigen Maßnahmen ausgeweitet. Das ist insbesondere der Baustelle „Innsbruck Süd“ an der Brennerautobahn geschuldet. Im Visier ist nach wie vor der neuralgische Stau-Fluchtverkehr auf das niederrangige Straßennetz, welcher in der Folge Ortsdurchfahrten verstopft, die Bevölkerung belastet und die Versorgungssicherheit gefährdet. Ausgenommen von den Fahrverboten ist lediglich der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr. Kontrolliert wird großteils durch beeidete Straßenaufsichtsorgane, aber auch durch die Polizei. Das kostet das Land rund 100.000 Euro.

Weit weniger berechenbar dürfte da schon das erstmalige Aufeinandertreffen von Verkehrsreferentin Felipe mit dem neuen bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) werden, das für heute in Prien am Chiemsee anlässlich eines zweitägigen Symposiums „Logistik Innovativ“ angesetzt ist. Das Thema ergibt sich quasi von selbst: die Transit-Problematik am Brenner-Korridor. Diskussionsstoff gibt es zur Genüge. Bernreiter hatte erst vergangene Woche die bayerische Klagsaufforderung an die EU-Kommission gegen die Tiroler Lkw-Blockabfertigung aufgewärmt. Da passt, dass Tirol diese Woche aufgrund von Christi Himmelfahrt de facto die ganze Werktagswoche die Dosierung laufen hat. Felipe indes dürfte von Bernreiter wohl wissen wollen, welche unterstützenden Aktivitäten die Bayern inzwischen in Sachen Brenner-Korridormaut gesetzt haben. Wie berichtet, hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Ende Jänner erstmals in Richtung Berlin eingestanden, dass die niedrige Maut Teil des Transitproblems sei.