Aufwändige Bergung von vier Kletterern aus Wand im Kaisergebirge

Ellmau – Einen kräftezehrenden Rettungseinsatz im Kaisergebirge hatte am Sonntagnachmittag die Klettertour einer vierköpfigen Gruppe polnischer Staatsbürger zur Folge. Die vier Männer waren in der Kletterroute Südostgrat zur Vorderen Karlspitze im Gemeindegebiet von Ellmau unterwegs, als sich einer von ihnen am linken Bein verletzte. Gegen 12 Uhr setzen die Männer daher einen Notruf ab. Aufgrund des starken Windes konnte der Notarzthubschrauber jedoch keine Taubergung aus der Kletterwand durchführen.