Trockentraining: Tirols Bauern rüsten sich für lange Dürren

Innsbruck, Fließ – Seit Generationen lebt und arbeitet Peter Schlatters Familie in Fließ. Schlatter ist Bauer am Böckle Hof, knapp 1200 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, bewirtschaftet eine Fläche von 8,5 Hektar, hält sieben Milchkühe und Jungrinder. Dass er im Sommer die Menge an Heu erntet, um seine Tiere über den Winter bringen zu können, ist längst nicht mehr selbstverständlich. In der ohnehin trockenen Region sind die Folgen der Erderwärmung besonders stark zu spüren. Die Zahl der Dürreperioden steigt, Wiesen dörren aus. Deshalb geht es vielen Landwirten in der Gegend so wie Peter Schlatter, der glaubt: „Es wird extremer.“