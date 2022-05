„Mei liabste Weis“ an Christi Himmelfahrt aus der Buckligen Welt

Innsbruck – Am Feiertag lädt Franzl Posch zur 174. Ausgabe der Sendung „Mei liabste Weis“ und erfüllt mit seinen Musikantinnen und Musikanten die volksmusikalischen Wünsche des Publikums live aus dem Passionsspielhaus in Kirchschlag in der Buckligen Welt. Klassische Stubenmusig, feinste Blasmusik sowie Sing- und Jodeleinlagen stehen auf dem Programm. Die Produktion des ORF Tirol ist am 25. Mai um 20.15 Uhr zu sehen.