13,6 Milliarden Euro Wertverlust für Österreichs Sparer jährlich

Wien – Rund 6,2 Milliarden Euro werden die Österreicher innerhalb eines Jahres auf ihren Sparbüchern verlieren, bei den Girokonten dürften es sogar 13,6 Milliarden sein, schätzt die Denkfabrik Agenda Austria. Bei gleichbleibender Situation wird das Vermögen der Österreicher, gemessen an der Höhe des gesamten Sparguthabens, also um fast 7 Prozent verringert. Im April betrug die Inflation in Österreich 7,2 Prozent. Dagegen wehren kann man sich kaum, sagen Experten, denn auch wenn die EZB den Leitzins nun anheben wird, werden Sparer das nur sehr langsam und indirekt spüren. Die Berechnung der Wertverluste wurde anhand von Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) aus dem Jahr 2021 vorgenommen. Insgesamt liegen laut OeNB 92,7 Mrd. Euro auf den Sparbüchern der Österreicher und 202 Mrd. Euro auf anderen Konten.

Bereits seit Jahren würde das angesparte Geld der Österreicher weniger wert werden, so die Agenda Austria. Mittlerweile sei aber der Realzins, also die Verzinsung auf dem Sparbuch abzüglich der Inflationsrate, so negativ wie schon lange nicht mehr. „Spätestens jetzt sollte man sich hierzulande endlich bewusst werden, dass das Sparbuch Verlust bedeutet. Langfristig ist es sinnvoll, sein Vermögen am Kapitalmarkt anzulegen“, so Heike Lehner, Expertin der Agenda Austria.