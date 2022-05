Fahrzeug stand im Parkverbot: Feuerwehr Prutz bei Ehrenamt angezeigt

Es geht dabei um die Friedenslicht-Aktion, die österreichweit am 24. Dezember stattfindet. Wie die Jahre zuvor übernahmen es die Feuerwehr und die Jungfeuerwehr, das Licht aus Bethlehem an die Prutzer zu verteilen. Corona-bedingt ging man nicht wie sonst von Haus zu Haus, sondern hatte sich zwischen 9.30 und 11.30 unter anderem in der Begegnungszone am Dorfplatz positioniert. Nach rund zwei Stunden sammelte ein Feuerwehr-Transporter die Stehtische, die man aufgestellt hatte, wieder ein.