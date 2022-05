Trend zu mehr Nachhaltigkeit: Hoteliere mit Bauern vernetzen

Mayrhofen – Dass durch Kooperationen und Zusammenarbeit der Tourismus und die Landwirtschaft gegenseitig voneinander profitieren, mag für viele auf der Hand liegen. Jetzt gibt es auch eine Studie dazu. Forscher des Forschungszentrums Tourismus und Freizeit der Universität Innsbruck und der UMIT Tirol haben in den vergangenen zwei Jahren im Auftrag des Landes Tirol die strategische Zusammenarbeit beider Sektoren untersucht. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem Verein „Urlaub am Bauernhof in Tirol“ und dem Tourismusverband Mayrhofen-Hippach.