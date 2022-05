40-Jähriger in Abfaltersbach von schwerer Blechrolle am Bein verletzt

Abfaltersbach – Bei einem schweren Arbeitsunfall in Abfaltersbach wurde am Montag ein 40-jähriger Syrer am Bein verletzt. Der Mann war gegen 22.15 Uhr in einer Firma allein mit dem Aufziehen und dem Einhängen einer schweren Blechrolle auf einer Abwickelhaspel mit einem elektrischen Seilzug beschäftigt. Dabei rutschte die Rolle aus der Vorrichtung des Seilzuges und stürzte aus einer Höhe von 1,20 Metern auf den Boden. Der Syrer wurde am Bein von der schweren Blechrolle erfasst und unbestimmten Grades verletzt.