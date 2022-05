Gamper vor finaler Giro-Woche: „Jetzt gibt es für uns nur ein Ziel“

Der Münsterer Patrick Gamper kam seit den Auftakt-Etappen des Giro d’Italia in Ungarn immer besser in Fahrt.

Innsbruck – Mit einer 1,5-stündigen Regenerationseinheit auf dem Rad hielt der Tiroler Patrick Gamper am Montag seinen „Motor“ warm. „Bis jetzt muss ich zufrieden sein“, bilanzierte der 25-Jährige, als ihn die TT am Ruhetag des Giro d’Italia am Telefon erreichte. Zwar spüre man die vergangenen zwei Wochen inmitten der Rad-Elite, „aber da geht es allen gleich“. „Ich habe noch keinen schlechten Tag gehabt und bin ziemlich stabil.“ Man muss die Rolle des Tirolers im BORA-Team kennen, um seine Aussage richtig zu werten:

Für Gamper spielt es keine Rolle, dass er auf Platz 104 der Gesamtwertung und über 2:44 Stunden hinter der Spitze liegt. „Das ist für mich Nebensache. Mein Ergebnis kenne ich dann, wenn Jai Hindley sturzfrei zum letzten Berg kommt und alle seine Trinkflaschen bekommen hat.“ Der 26-jährige Australier ist der Kapitän seines BORA-Teams und mit sieben Sekunden Rückstand auf Giro-Leader Richard Carapaz (ECU) in Schlagdistanz zur Spitze. Gamper: „Es ist für mich ein Privileg, in einer Mannschaft mit Chance auf den Giro-Sieg zu stehen. Jetzt gibt es für uns nur mehr ein Ziel.“ Hindleys Vorteil sei das Selbstvertrauen – aber wie viel das wert ist, könne man noch nicht sagen.

Anders die Situation um den Osttiroler Felix Gall (24/Team AG2R). Nach einer ambitionierten ersten Woche spürt der Junioren-Weltmeister 2015 die Müdigkeit in seinen Beinen. „Ich merke die vergangenen zwei Wochen. Unser Ziel ist ganz klar, einmal in eine Fluchtgruppe zu kommen.“ Der Sechstplatzierte der jüngsten Tour of the Alps hofft: „Vielleicht geht ja noch was.“