Drohne stürzte in den Dogenpalast in Venedig: Suche nach Eigentümer

Venedig – Feuerwehrleute haben am Montagabend im Palazzo Ducale auf dem Markusplatz in Venedig eine Drohne geborgen, die außer Kontrolle geraten und in dem historischen Gebäude auf dem Markusplatz gelandet ist. Die Feuerwehrleute, die gegen 21.00 Uhr eintrafen, stiegen mit einer Leiter unweit des Haupteingangs des Palastes, der an dem Markusdom grenzt, auf das Gebäude und bargen die Drohne, die offenbar keinen Schaden verursacht hat.