Ein Sommer ohne Masken- und Impfpflicht: Das sind die Änderungen ab Juni

In einem kurzen Presse-Statement verkündeten Karoline Edtstadler und Johannes Rauch am Dienstag das vorübergehende Aus von Maskenpflicht und Impfpflicht.

Wien – Der Sommer wird weitgehend ohne Maskenpflicht und ohne Impfpflicht ablaufen. Die Maskenpflicht wird ab 1. Juni für drei Monate ausgesetzt, aufsetzen muss man sie nur in Spitälern und Heimen. Außerdem bleibt die Impfpflicht über den Sommer ausgesetzt. Das haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Darüber hinaus fallen an den Schulen ab Juni die PCR-Tests weg.