Maskenpflicht fällt ab Anfang Juni, Impfpflicht bleibt vorerst ausgesetzt

In einem kurzen Presse-Statement verkündeten Karoline Edtstadler und Johannes Rauch am Dienstag das vorübergehende Aus von Maskenpflicht und Impfpflicht.

Wien – Lange war es vom Handel gefordert worden, jetzt verkündete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) im Rahmen einer Pressekonferenz das vorläufige Aus der Maskenpflicht mit 1. Juni. Ursprünglich hatte der Minister die Abschaffung erst für 8. Juli angekündigt. Durch die veränderte Lage – in den vergangenen Wochen sei die Zahl der Neuinfektionen drastisch gesunken, ebenso habe sich die Lage in den Spitälern weiter stabilisiert – könne dieser Schritt nun früher gesetzt werden, erklärte der Minister. Das bedeutet, dass die Maske im Lebensmittelhandel und in öffentlichen Verkehrsmitteln ab Juni nicht mehr getragen werden muss, für Spitäler und Altenheime gilt die Tragepflicht aber weiterhin.