Brand in Innsbruck: Wohnhaus evakuiert, 26-Jährige im Krankenhaus

Innsbruck – Ein Brand hat in der Nacht auf Dienstag die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrparteienhauses in Innsbruck aus dem Schlaf gerissen. Das Feuer brach gegen 3.40 Uhr in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses im Stadtteil Hötting aus, berichtet die Polizei. Die 26-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand und dürfte zunächst versucht haben, die Flammen selbst zu löschen. Als dies jedoch nicht gelang, setzte sie einen Notruf ab.

Das Gebäude wurde für etwa eine Stunde vollständig evakuiert. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Hötting brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Die 26-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt an einem Gerät in der Küche das Feuer verursacht hat.