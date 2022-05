Wiener Gerichte erklärten 32 Klauseln bei Ryanair für unzulässig

Wien – Das Handelsgericht Wien und das Oberlandesgericht Wien haben 32 Klauseln in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Billigfluglinie Ryanair für unzulässig erklärt. Bei den beanstandeten Klauseln handelte es sich um unklare Formulierungen, unzulässige Beschränkungen bei der Geltendmachung von Ansprüchen und verbotene Gebühren, schrieb die Arbeiterkammer (AK) Wien, die gegen 35 Klauseln geklagt hatte, am Dienstag in einer Aussendung.