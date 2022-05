Polizei hielt in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten 490 Biker an

Innsbruck – Bei Schwerpunkt-Kontrollen von Motorradfahrern in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten ermahnte die Polizei vergangenes Wochenende 490 Lenker. Die meisten davon waren zu schnell unterwegs, überfuhren Sperrlinien, missachteten Überholverbote oder schnitten Kurven. Aber auch auffrisierte Motorräder fielen den Beamten auf. Allein in Tirol wurden 295 Biker erwischt.

Im angebrochenen Jahr gab es bereits mehrere schwere Motorradunfälle, bei denen auf Tirols Straßen zwei Lenker getötet wurden. Ursachen sind dabei häufig die genannten Delikte – hohe Geschwindigkeit, gefährliches Überholen, zu geringer Abstand zu anderen. Das nahm die Polizei zum Anlass, am Samstag einen „länderübergreifenden Überwachungseinsatz" zu starten, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.