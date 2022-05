33 Kilometer langer Koralmtunnel ist im Rohbau fertiggestellt

Klagenfurt, Graz – Der 33 Kilometer lange Koralmtunnel ist im Rohbau fertiggestellt. Das gaben die ÖBB am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Ab nun werde auch die Kärntner Seite des Tunnels mit moderner Bahntechnik versorgt, hieß es. Auf der steirischen Seite werden bereits seit dem vergangenen Jahr Gleise verlegt.

Derzeit sind bis zu 400 Menschen beim Koralmtunnel im Einsatz. Bis zu zehn Triebfahrzeuge bringen die Mannschaften und das Material täglich in den Tunnel - sieben Tage die Woche im Mehrschichtbetrieb. Die Anlieferung der Gleistragplatten erfolgt dabei per Schiene. Die Betonteile werden bei der Produktionsstätte in Niederösterreich verladen und per Zug über die steirischen Portale direkt in den Koralmtunnel gebracht.