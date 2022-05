Weltcup-Kalender erst im Herbst? Beim FIS-Kongress droht Chaos

Innsbruck – Beim FIS Kongress, der am Mittwoch und Donnerstag in Mailand stattfindet, ist die Bestätigung des alpinen Ski-Weltcup-Kalenders für gewöhnlich mehr ein formeller Akt – doch heuer ist alles anders. Über die Köpfe des alpinen Komitees hinweg soll der Vorstand des Skiweltverbandes (FIS Council) einen Kalender beschlossen haben, der nun zur Diskussion steht. Und weil der Ärger groß ist, könnten genau diese Diskussionen mit Verbänden und Organisatoren noch bis in den Herbst zur FIS-Kalendersitzung in Zürich weitergehen. Ein kurzer Überblick über die Brennpunkte.