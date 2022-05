Zweijähriger Bub stürzte in Südtirol von Balkon und schwebt in Lebensgefahr

Tisens – Ein zweijähriger Bub ist am Montag in Prissian in der Südtiroler Gemeinde Tisens rund sechs Meter von einem Balkon in die Tiefe gestürzt und schwebt seither in Lebensgefahr. Laut Medienberichten wird der Bub im Krankenhaus Bozen aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation versorgt. Das Kleinkind schlug auf einer Treppe auf, die in den Keller führte. Wie es zu dem Unfall kam, war unklar. Niemand hatte den Sturz beobachtet.