Tipps von Profis: So gelingt der Burger wie in der „Smokerei" in Wattens

Passend zur Grill-Saison wird jährlich am 28. Mai der internationale Tag des Hamburgers gefeiert. Burger-Gelüste stillen viele Tirolerinnen und Tiroler gerne in der Smokerei in Wattens. Wie der Name schon verrät, ist das Herzstück des Lokals ein selbstgebauter Smoker, in dem Burger, Lamm, Fisch oder Ripperln frisch zubereitet werden.