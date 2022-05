Von Holzbalken getroffen: Arbeiter (38) im Kühtai am Kopf verletzt

Kühtai – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagvormittag auf einer Baustelle im Kühtai. Gegen 10.15 Uhr war ein 38-Jähriger mit Reparaturarbeiten an einem Förderband beschäftigt, als sich über dem Mann durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zwei 10x10 Zentimeter dicke und zwei Meter lange Kanthölzer aus einer Verankerung lösten. Die Kanthölzer fielen etwa zehn Meter in die Tiefe, wobei ein Balken den Mann am Kopf traf.