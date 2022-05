Weitere fünf Jahre: WHO-Chef Tedros für zweite Amtszeit gewählt

Genf – WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus bleibt nach einer von Corona geprägten ersten Amtszeit weitere fünf Jahre an der Spitze der Weltgesundheitsorganisation. Der 57-jährige Äthiopier wurde am Dienstag in Genf von der Jahresversammlung der 194 Mitgliedstaaten wiedergewählt. Es gab keine Gegenkandidaten. Tedros ist seit 2017 der erste WHO-Chef aus Afrika.