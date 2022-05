18-jähriger Schütze tötet mindestens 19 Kinder an Volksschule in Texas

Ein Polizist auf dem Geländer der Schule, in der der Amoklauf passiert ist. © ALLISON DINNER

San Antonio – Ein Amoklauf erschüttert die USA: Ein 18-Jähriger hat am Dienstag in einer Volksschule in Texas das Feuer eröffnet und mindestens 19 Schulkinder getötet. Es handelt sich um eines der verheerendsten Schulmassaker in der US-Geschichte. Den Ermittlern zufolge betrat der Schütze am Dienstagnachmittag die Schule in der Kleinstadt Uvalde und schoss um sich. Auch mindestens zwei Erwachsene, darunter eine Lehrerin, wurden bei dem Vorfall getötet.

Der Schütze wurde ersten Erkenntnissen nach von Sicherheitskräften getötet. Zu der Zahl der getöteten Erwachsenen gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Zudem sind zwei Polizisten bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Täter soll zuvor seine Großmutter angeschossen haben. Der Vorfall habe sich in der Wohnung der Großmutter ereignet – diese wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren aktuellen Zustand war Mittwochfrüh zunächst nichts bekannt.

📽️ Video | 21 Tote bei Schießerei an texanischer Schule

Schule kurz vor der Sommerpause

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sprach von einer "grausamen und unfassbaren" Tat. In seinem ersten Auftritt war noch von 14 verstorbenen Kindern und einer getöteten Lehrkraft die Rede. Details zu den genauen Hintergründen oder möglichen Motiven lagen zunächst nicht vor. Die republikanische Partei Abbotts stellt sich seit Jahren vehement gegen eine Verschärfung der Waffengesetze in den USA.

Medien berichteten, dass der Verdächtige an seinem 18. Geburtstag – auf legalem Wege – Waffen gekauft habe. Er soll zudem Bilder von sich mit Waffen auf Sozialen Medien gepostet haben.

Uvalde ist eine kleine Stadt mit rund 16.000 Einwohnern etwa 100 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. Die Volksschule unterrichtet die 2. bis 4. Klassen und hatte im vergangenen Schuljahr laut CNN 535 Schüler und Schülerinnen, wie aus staatlichen Daten hervorgeht. Etwa 90 Prozent der Schüler sind lateinamerikanischer Herkunft und kommen großteils aus Arbeiterfamilien. Donnerstag sollte der letzte Schultag vor der Sommerpause sein. Das aktuelle Schuljahr sei nun bereits vorzeitig beendet worden, hieß es von Verantwortlichen.

Auf der Facebook-Seite der Schule waren noch die Ankündigungen von Ausflügen in den Zoo oder Projekte der Kinder zu sehen. Erst vergangene Woche dankten die Verantwortlichen den Beamten des Gebiets. "Ein großes Dankeschön an die wahren Helden, die wir Polizisten nennen", hieß es da.

Verdächtiger wurde getötet

Die Ermittler gehen laut ersten Informationen davon aus, dass der Schütze allein gehandelt hat. "Der Verdächtige ist tot", sagte der Polizeichef am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in der Kleinstadt Uvalde. Es handle sich um ein "abscheuliches" Verbrechen. Ermittler seien noch am Tatort.

Der Sender CNN berichtete, der Schütze sei zu der Schule gefahren und habe mit seinem Auto einen Unfall gebaut. Danach habe er das Gebäude mit einem Gewehr und einer Pistole betreten. Dabei trug er einen Rucksack und eine Schutzweste. In der Schule habe er das Feuer eröffnet. Der 18-Jährige sei dann vom Sicherheitspersonal der Schule gestellt worden.

Angehörige stehen vor der Schule und warten verzweifelt auf Nachrichten. © ALLISON DINNER

Die Universitäts-Klinik in San Antonio twitterte, es seien zwei Verletzte aus der Schießerei aufgenommen worden, eine 66 Jahre alte Frau und ein zehn Jahre altes Mädchen. Beide seien in einem kritischen Zustand. Viele weitere Kinder und Erwachsene seien zudem in ärztlicher Behandlung.

Biden fordert wieder schärfere Waffengesetze

US-Präsident Joe Biden wandte sich nach dem Massaker an die Nation und forderte strengere Waffengesetze. Biden ordnete umgehend an, angesichts der verheerenden Attacke bis einschließlich Samstag die Flaggen auf allen öffentlichen Gebäuden in den USA auf halbmast zu setzen. Er war am Abend gerade erst von einer mehrtägigen Asien-Reise zurückgekehrt. Begleitet von seiner Ehefrau Jill hielt er kurz nach seiner Landung eine Rede im Weißen Haus. "Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte er. Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Bursche in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen könne, sei einfach falsch.

Biden zeigt immer wieder mit dem Finger auf den US-Kongress, wenn es um strengere Waffengesetze geht. Viele Republikaner lehnen schärfere Regulierungen ab – die Waffenlobby ist in den USA sehr mächtig. Für weitreichende Gesetzesänderungen fehlen Bidens Demokraten die nötigen Stimmen im US-Senat.

US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden. Der Präsident fordert erneut schärfere Waffengesetze. © STEFANI REYNOLDS

Amokläufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger Regelmäßigkeit vor. Im vergangenen Jahr zählte die US-Bundespolizei FBI 61 Amokläufe mit Schusswaffen in den Vereinigten Staaten. Das seien mehr als 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das FBI am Montagabend (Ortszeit) in Washington mit. Seit 2017 habe sich die Zahl verdoppelt. 2021 seien bei Amokläufen 103 Menschen getötet und 140 verletzt worden.

Das Ausmaß an Waffengewalt insgesamt ist in den USA ungleich größer. Es kommt regelmäßig zu tödlichen Vorfällen mit Schusswaffen, die dort leicht zu kaufen sind. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete in ihrer jüngsten Statistik aus dem Jahr 2020 insgesamt 45.222 Schusswaffentote in den USA – mehr als 120 Tote pro Tag.(APA/dpa, TT.com)