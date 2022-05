Feuerwehr in Wiesing rüstet auf: Neues Tanklöschfahrzeug gesegnet

Pfarrer Stephan Hauser segnete das neue Tanklöschfahrzeug der Wiesinger Feuerwehr beim Festakt am neuen Dorfplatz.

Im April wurde es an die Feuerwehr Polaca in Kroatien übergeben, wo es weiter gute Dienste leisten soll. Schon seit März steht aber ein hochmodernes Nachfolgefahrzeug in der Garage, das nun von Pfarrer Stephan Hauser gesegnet wurde. „Nach fast zwei Jahren mit vielen Gesprächen und Planungen, Besichtigungen und der Ausarbeitung sämtlicher Details haben wir nun ein Tanklöschfahrzeug mit Allrad, das alle Stücke spielt“, freute sich Kommandant Walter Theuretzbacher samt den 67 Aktiven und 19 Reservisten der Wehr. Ein künftiges Rückgrat der Wehr sind die 15 Jugendfeuerwehrleute, die mit Begeisterung bei der Sache sind.