VS Radfeld gewinnt die Kindersicherheitsolympiade

Die Schüler in Aktion beim Löschwettbewerb.

Kufstein, Radfeld – Über 250 Kinder von zehn Tiroler Volksschulen haben gestern bei der Kindersicherheitsolympiade 2022 in der Arena Kufstein ihr Wissen und ihr Können in den verschiedensten Bereichen des Zivilschutzes unter Beweis gestellt. Zum Sieger gekürt hat sich die 4 a/b der Volksschule Radfeld. Sie wird Tirol beim Bundesfinale am 14. Juni 2022 im oberösterreichischen Traun vertreten.