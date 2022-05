Erneuertes musikalisches Herz in Zams: Pavillon wird modernisiert

© Visualisierung: he und du ZT GmbH

Zams – Sie wirkt wie eine geöffnete Riesenmuschel. Seit 1968 ist der Zammer Musikpavillon in Betrieb – und ist seither in die Jahre gekommen. Bis zum Kirchtag, der am 3. Sonntag im September stattfindet, soll das musikalische Herz der Gemeinde erweitert werden.