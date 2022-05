Neues Kompetenzzentrum eröffnet: TÜV-Sicherheit wird in Wiesing geprüft

Bei der Eröffnung des TÜV SÜD in Wiesing erhielten die Gäste Einblicke in den Arbeitsalltag der Experten und die Prüftechniken.

Die Freude bei BM Stefan Schiestl über den neuen Betrieb in Wiesing ist groß. Immerhin sind damit auch bis zu 40 Arbeitsplätze verbunden. Insgesamt hat TÜV SÜD rund 24.500 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von etwa 2,5 Mrd. Euro. Im Standort in Wiesing befinden sich die Servicebereiche Seilbahntechnik, Elektrotechnik, Medizintechnik, Maschinensicherheit und Arbeitssicherheit sowie die Zertifizierung von Managementsystemen. „Von Wiesing aus bieten wir ein umfassendes Angebot, um Kunden an 365 Tagen im Jahr rasch und mit höchster Kompetenz zu unterstützen“, sagte Viktor Metz, Geschäftsführer TÜV SÜD Österreich.

Derzeit tüfteln die Experten übrigens u. a. an urbanen Seilbahnprojekten in Mexiko und Guatemala. „Ich denke, so etwas wäre schon auch für Österreich geeignet. Dazu müsste sich die Politik aber noch das passende Reglement überlegen, vor allem was die rechtlichen Verhältnisse etwa für Grundeigentümer angeht oder wo Häuser überquert werden“, sagte Hörl.