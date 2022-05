Überfüllte Züge: ÖBB prüfen Pflicht zur Sitzplatzreservierung

In Bahnhöfen und Zügen ist wieder deutlich mehr los.

Wien – Mit den wieder erleichterten Reisemöglichkeiten und dem Klimaticket füllen sich in Österreich vor allem im Fernverkehr wieder die Züge. Es kommt auch vor, dass Züge wegen Überfüllung geräumt werden. Im Ausnahmefall stoppe das Zugpersonal wegen zu vielen Reisenden im Zug ohne Sitzplatz die Fahrt aus „sicherheitstechnischen Gründen“, erklärten die ÖBB. Laut Sicherheitsrichtlinie müsse der Zugbegleiter jederzeit Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen haben, etwa Notsprechstelle, Feuerlöscher, Türöffner. 2020 und 2021 habe es praktisch keine Zugräumungen gegeben. Selbst bei den „Starkreisetagen“ zu Ostern sei das nur bei 0,3 Prozent der Fernverkehrszüge vorgekommen, so die ÖBB.

Dennoch prüft die Bahn nun eine Pflicht zur Platzreservierung. „Wir schauen uns alle Möglichkeiten an“, erklärte ein ÖBB-Sprecher im Kurier. Von einer Reservierungspflicht bis zu Maßnahmen, um Kurzstreckenreisende von Fern- in Nahverkehrszüge zu bringen, lägen alle Optionen auf dem Tisch. Man werde alles zusammenführen und dann entscheiden.

Das Thema Reservierungen betreffe nur den Fernverkehr, nicht den Nahverkehr, so ein Sprecher zur TT. Dass Fernzüge zu Spitzenzeiten an den Rand der Kapazitäten kommen, habe mehrere Gründe. So dürfe kein Zug länger sein als der kürzeste Bahnsteig, den er ansteuert. Züge müssen auch mit einem gewissen Sicherheitsabstand untereinander fahren. Auch hätten die ÖBB ein „offenes System“, bei dem man etwa mit seiner Jahreskarte auch Fernzüge benützen kann. Hinweise der Bahn auf freiwillige Reservierung würden aber bereits Wirkung zeigen.