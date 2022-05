Zwei Jahre nach George Floyd: Biden will strengere Regeln für Polizei

US-Präsident Joe Biden will auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheitskräfte erhöhen.

Washington – Zwei Jahre nach dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd will US-Präsident Joe Biden strengere Regeln für die Bundespolizei durchsetzen. Damit solle auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheitskräfte erhöht werden, sagte ein Regierungsvertreter am Dienstagabend (Ortszeit). Biden wolle an diesem Mittwoch im Weißen Haus einen entsprechenden Erlass unterzeichnen – es werden auch Angehörige von George Floyd in der Regierungszentrale in Washington erwartet.