Feuerfeste Ausgabe von Atwoods „Report der Magd“ bei Auktion

New York – Eine "unverbrennbare" Ausgabe des Buches "Der Report der Magd" ("The Handmaid's Tale") der kanadischen Autorin Margaret Atwood (82) soll in New York versteigert werden. Interessenten können bis zum 7. Juni im Internet auf die einzigartige Ausgabe aus feuerfesten Materialien bieten, wie das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mitteilte.