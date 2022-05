Wettlesen im Garten: Bachmann-Preis heuer mit Hirschl, Zeman und Engler

Klagenfurt – In den vergangenen zwei Jahren fand der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb vornehmlich online statt – in diesem Jahr setzen die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt wieder auf Präsenz. Trotzdem soll es beim Wettlesen um den bekanntesten österreichischen Literaturpreis, das heuer von 22. bis 26. Juni zum 46. Mal stattfindet, einige Neuerungen geben.