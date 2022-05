Prozess von Johnny Depp gegen Ex-Frau Amber Heard in der Endphase

Johnny Depps Anwaltsteam will am Mittwoch noch Zeugen befragen.

Fairfax – Der seit sechs Wochen laufende Zivilprozess zwischen des Ex-Eheleuten Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ist in der Endphase. Das Anwaltsteam der "Aquaman"-Schauspielerin schloss am Dienstag im Gericht des US-Bezirks Fairfax (Virginia) die Beweisführung ab. Am Mittwoch wurden noch Zeugen, die für Depp Aussagen sollten, erwartet. Laut Medienberichten soll Depps frühere Freundin, das britische Modell Kate Moss (48), per Videoschalte befragt werden. Am Freitag werden die Abschlussplädoyers erwartet, im Anschluss geht der Fall an die Geschworenen.