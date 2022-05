Treffen der TT-Zusteller: „Bezahlter Frühsport“ und krisensicheres Einkommen

Nach zweieinhalb Jahren konnte endlich auch wieder dieser „Trägerabend“ stattfinden. Tirol-Logistik-Geschäftsführer Michael Matlschweiger und der Leiter der Hauszustellung in Tirol, Daniel Knabl, waren extra ins Oberland gekommen, um mit den Zustellern aus dem Bereich Imst, Pitztal und Ötztal dieses gemütliche Zusammenkommen samt Dankeschön zu feiern. Tirolweit, so Knabl, stellen gut 1000 Träger in etwa 100.000 Zeitungen zu. Im Oberland und Außerfern sind es 350 und in etwa 30.000 Zeitungen. „In den letzten zweieinhalb Jahren war es definitiv nicht einfach“, freute sich auch Knabl über die Leistung der Zusteller.