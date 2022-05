TT-Gespräch: Europäische Zukunft nach den russischen Bomben

Putins Plan, die großteils russischsprachige Stadt zu Kriegsbeginn rasch einzunehmen, scheiterte. Vielmehr gingen die ukrainischen Streitkräfte in der Region zuletzt in die Offensive. Doch auch wenn das Leben in Charkiw Schritt für Schritt zurückkehrt – Restaurants und Cafés öffnen wieder, Einkaufszentren füllen sich wieder, der öffentliche Nahverkehr hat den Betrieb wieder aufgenommen –, bleiben die Zerstörungen sichtbar.

Stadtteile im Norden und Osten Charkiws gleichen heute Ruinenstädten. Die Stadt ist vom Krieg gezeichnet. Doch trotz all der Zerstörungen arbeitet die Stadt bereits an ihrer Zukunft. Wobei der Puls der Stadt in den Universitäten schlägt. „Die Universität ist das Herz der Stadt, sie machte Charkiw zu einer modernen europäischen Metropole“, erklärte die Rektorin der Nationalen W.-N.-Karasin-Universität, Tetyana Kaganovska, im Gespräch mit der TT. Kaganovska war Mitte Mai im Rahmen des Treffens des europaweiten Aurora-Universitätsverbundes zu Gast an der Universität Innsbruck. Und sie betonte: „Dass die Universität samt ihren Mitarbeitern und Studenten den russischen Angriffen trotzte, ist Symbol unseres Sieges.“