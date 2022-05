Wedding-Planerin und alles (Renn-)Rad: Das war „Tirol Live“ am Mittwoch

Der Wonnemonat Mai neigt sich dem Ende, doch der Hochzeitsboom hält an. Wie stellt man sich auf den Tag ein, der ewig binden soll? In Tirol kommen professionelle „Wedding“-Planer immer mehr in Mode, sie wollen für eine sorgen- und stressfreie Hochzeit mit anschließend entspanntem „Honeymoon“ sorgen. Die diplomierte Wedding-Planerin Stephanie Rügner gab bei „Tirol Live“ Tipps und sprach über ihre Passion mit Brautpaaren.