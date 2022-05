Weniger Sorgen um Ruprecht-Nachfolge: „Entwicklung geht steil nach oben“

Innsbruck – Noch vor einem Jahr hatte das Karriereende von Gymnastin Nicol Ruprecht, Österreichs bislang letzter Olympia-Starterin, zu Tränen gerührt. Dazu klaffte auch ein Loch auf, das die Tiroler Ausnahmeathletin hinterließ. Doch die heimischen Gymnastinnen gaben am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Graz wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich: Die 17-jährige Innsbruckerin Lena Möhring glänzte als Mehrkampf-Dritte und mit drei Gerätemedaillen (Silber/Keulen; Bronze/Reifen, Band). „Wir stehen phantastisch da. Die Entwicklung geht steil nach oben“, freute sich LZ-Leiterin Petra Gabrielli. Dabei fiel Romana Nagler nach einem Ermüdungsbruch verletzt aus und Juniorin Sophia Cirabisi blieb als Mehrkampf-8. etwas hinter den Erwartungen. Bei den Juniorinnen 2 zeigten indes Alessia Wimmer (12.) und Anna Schroll (13.) als beste Tirolerinnen auf. Gabrielli gab sich erleichtert: „Die harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht und zeigt, dass für die Zukunft viel möglich ist.“ Auch am 4. Juni bei den Tiroler Meisterschaften in Wörgl.