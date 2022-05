Mobilfunktarife wirken gegen Teuerung

Jeder spürt es: Die größten Inflationstreiber sind die Bereiche Wohnen und Energie mit 9,9 % und Transport und Verkehr mit 16,5 %. Ganz anders die Entwicklung im gesamten Bereich Nachrichtenübermittlung, in der die Telekommunikation allgemein und natürlich auch der Mobilfunk berücksichtigt wird. Die konstant konsumentenfreundliche Entwicklung der Mobilfunktarife wirkt als kräftige Inflationsbremse. Hier beträgt die Teuerung lediglich 1,0 %

Eine Analyse von tarife.at bestätigt das. Seit 2016 ist bei gleichen Flat-Tarifen die Summe der durchschnittlich inkludierten Einheiten auf das Vierfache gestiegen. Damit ist der Durchschnittspreis pro Einheit in den letzten fünf Jahren auf ein Viertel gefallen und wirkt als Inflationsbremse vor allem da, wo es seit Beginn der Corona-Pandemie am notwendigsten ist: In Haushalten mit Kindern, die zu Lockdown-Zeiten wegen Home-Schooling auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen waren und heute, wo Home-Office inzwischen zum fixen Bestandteil im Berufsleben gehört.