Djokovic in Paris ohne Satzverlust, Zverev und Alcaraz mit Mühe weiter

Novak Djokovic servierte Alex Molcan in drei Sätzen ab. © THOMAS SAMSON

Paris – Titelverteidiger Novak Djokovic liegt bei den French Open auf Kurs. Der Weltranglisten-Erste blieb am Mittwoch auch im zweiten Einsatz ohne Satzverlust, er schlug den von seinem Ex-Coach Marian Vajda betreuten Slowaken Alex Molcan mit 6:2,6:3,7:6(4). Bedeutend mehr Mühe hatte Alexander Zverev. Der als Nummer drei gesetzte Deutsche machte gegen den Argentinier Sebastian Baez einen Zweisatzrückstand wett und wehrte einen Matchball ab, ehe er sich 2:6,4:6,6:1,6:2,7:5 behauptete.

Entgeltliche Einschaltung

Mit Carlos Alcaraz hatte auch ein engerer Kandidat auf den Titel zu kämpfen. Der 19-jährige Spanier lag gegen seinen 15 Jahre älteren Landsmann Albert Ramos-Vinolas mit zwei 1:2-Sätzen zurück, wehrte im vierten Durchgang einen Matchball ab, siegte aber am Ende nach 4:34 Stunden Spielzeit mit 6:1,6:7(7),5:7,7:6(2),6:4. Im fünften Satz machte Alcaraz ein 0:3 wett. Der Sieger von Barcelona und Madrid ist nun zwölf Spiele ungeschlagen. "Ich bin jetzt müde, aber ich denke, das war ein großer Kampf gegen einen großartigen Gegner", meinte Alcaraz.

Zverev, der in der ersten Runde Sebastian Ofner geschlagen hatte, zeigte zwei Sätze lang eine desolate Leistung. Auch im entscheidenden Durchgang lag er ein Break hinten und musste einen Matchball abwehren. Nach 3:36 Stunden verwandelte Zverev dann selbst seinen ersten Matchball. "Schlechter als in den ersten anderthalb Sätzen kann man nicht spielen", sagte der 25-Jährige nach seinem Sieg. "Ich bin glücklich, dass ich das Ding am Ende noch drehen konnte."

📽️ Video | Zverev verwandelt Matchball und lässt Emotionen freien Lauf:

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und einem Drittanbieter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Inhalt laden" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Inhalt laden

Zverev trifft nun auf den Amerikaner Brandon Nakashima. Djokovic bekommt es mit dem dem Slowenen Aljaz Bedene zu tun. Der 35-Jährige hatte gegen den auf Platz 38 in der Weltrangliste gekletterten Molcan im dritten Satz zu kämpfen, machte im Tiebreak aber alles klar.

Am späten Dienstag hatte Mitfavorit Stefanos Tsitsipas noch in der ersten Runde mehr Mühe als ursprünglich angenommen gehabt. Gegen den Italiener Lorenzo Musetti musste der Grieche nach einem 0:2-Satzrückstand über fünf Durchgänge, gewann aber 5:7,4:6,6:2,6:3,6:2. Zu Matchbeginn war Tsitsipas weit weg von der Form des Vorjahres gewesen, als er in Roland Garros bis ins Finale vorgestoßen war.

Der bolivianische Thiem-Bezwinger Hugo Dellien wurde vom Russen Karen Chatschanow in vier Sätzen in die Schranken gewiesen. Über fünf Sätze musste Gilles Simon gehen, für den Franzosen war das 6:4,6:4,4:6,1:6,6:4 über Pablo Carreno-Busta ein großer Erfolg. Der ehemalige Weltranglisten-Sechste ist nur noch 158. und hatte sich entschieden, in Paris sein letztes Major zu spielen. Da wollte er sich anders verkaufen als in den vergangenen acht Turnieren mit jeweils Auftaktniederlagen. "Ich habe mir gesagt, es wäre großartig, wenn man noch einmal den wahren Gilles Simon sehen könnte", gab der 37-Jährige an.

📽️ Video | Raducanu früh entzaubert:

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und einem Drittanbieter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Inhalt laden" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Inhalt laden