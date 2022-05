Kufstein schlägt erstmals erstklassig auf

Kufstein, Schwaz, Telfs – Vorfreude in Kufstein. Das Damenteam des Tennisclubs serviert erstmals in der 1. Bundesliga. Und eröffnet die Saison am morgigen Donnerstag (11 Uhr) mit dem Westderby gegen Dornbirn. Eine schwierige Aufgabe. In den Reihen der Gäste stehen mit Julia Grabherr und Tamira Paszek Spielerinnen mit durchaus klangvollen Namen. Kufstein baut auf den jahrelangen Stamm, hat sich aber auf Position eins verstärkt. „Es gibt keinen Druck, die Liga halten zu müssen“, nimmt Manager Markus Erler Dampf aus der Premiere.