„Katalog der Kriminalität", doch Johnson trotzt „Partygate"-Bericht

In einer Umfrage fordern 59 Prozent Johnsons Rücktritt – wie auch Demonstranten in der Downing Street.

London – Feiern mit Alkohol bis in die Früh, Rotweinflecken an der Wand – und Bilder des britischen Premierministers, der Partygästen zuprostet. Der mit Spannung erwartete Untersuchungsbericht zur „Partygate"-Affäre hat der politischen Führung um Premier Boris Johnson schweres Fehlverhalten vorgehalten und deutliche Verstöße gegen die damals geltenden Corona-Regeln offengelegt. Johnson betonte im Parlament, er übernehme die volle Verantwortung – einen Rücktritt schloss er aber aus.

Die Vorwürfe, die Gray auf 37 Seiten erhebt, wiegen schwer. „Man kann die Menge des Alkohols fast riechen, die bei diesen Partys in der Regierung getrunken wurden, als Partys verboten waren", kommentierte BBC-Korrespondent Chris Mason. Demnach muss den Verantwortlichen klar gewesen sein, dass es sich nicht um eine zufällig aus dem Ruder gelaufene Arbeitssitzung handelte. In Emails, die Gray veröffentlichte, planten ranghohe Beamte die Veranstaltungen. Immer wieder erwähnten sie Alkohol. Johnsons damaliger Büroleiter Martin Reynolds resümierte: „Wir sind damit offenbar davongekommen."

Auch wenn Johnson nicht namentlich als Schuldiger genannt wurde: Für die Opposition ist er das Gesicht der Affäre, schließlich passierten die Ausschweifungen in seinem Amtssitz, während die Menschen im Land weder Verwandte besuchen noch sich von Sterbenden verabschieden konnten. „Der Bericht legt die Fäulnis offen, die sich unter diesem Premierminister in der Downing Street Nummer 10 ausgebreitet hat", sagte Labour-Chef Keir Starmer. Wenn Johnson angesichts dieses „Katalogs der Kriminalität" nicht gehe, müsse seine Partei ihn hinauswerfen, forderte der Oppositionsführer. Ian Blackford, Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei (SNP), rief: „Er hat sich nur aus einem Grund entschuldigt: Weil er ertappt wurde."

Vielmehr wurde am Mittwoch offensichtlich, dass Johnson mit „Partygate" endgültig abschließen will. Die Vorwürfe spielte er herunter. Es handle sich um einige wenige Verstöße in mehr als 600 Tagen der Pandemie, in einem fünfstöckigen Haus mit mehr als 5300 Quadratmetern Fläche, in dem Hunderte Menschen arbeiten, betonte der Premier. Unterstützung fand er bei Mitgliedern seiner Konservativen Partei. Der frühere Bauminister Robert Jenrick forderte, „eine neue Seite aufzuschlagen".